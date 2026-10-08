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Новости Брянска

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В Брянской области за неделю подорожал бензин

В Брянской области за неделю подорожал бензин

В Брянской области за неделю с 29 сентября по 5 октября цены на бензин и дизель выросли, литр бензина теперь стоит 77,67 рубля, дизеля — 80,86 рубля.

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