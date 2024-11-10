Ковальчук: Луну первой освоит страна, сумевшая обеспечить на ней добычу энергии

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков Луну сможет освоить первой та страна, которая обеспечит добычу энергии на спутнике, у России имеются наработки в этой области, сообщил в беседе с РИА Новости президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.