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Ковальчук: Луну первой освоит страна, сумевшая обеспечить на ней добычу энергии

Ковальчук: Луну первой освоит страна, сумевшая обеспечить на ней добычу энергии

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков Луну сможет освоить первой та страна, которая обеспечит добычу энергии на спутнике, у России имеются наработки в этой области, сообщил в беседе с РИА Новости президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.

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