Специалист Евсеева дала советы по подготовке к ЕГЭ для старшеклассников

Специалист Наталья Евсеева рассказала в беседе с RT, как правильно организовать подготовку к ЕГЭ. По её словам, если школьнику сложно выбрать профессию, то нужно определиться с направлением, в котором ученик планирует себя реализовать.
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