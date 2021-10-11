Европейская пресса провожает австрийского канцлера Курца: «он подарил богатой и сонной стране острые ощущения перемен»

Международные СМИ продолжают освещать уход с должности австрийского канцлера Себастьяна Курца. На фоне спекуляций о том, что он может вернуться на прежнюю должность австрийские «зеленые» дали понять – только не при этой каденции парламента, сообщает издание Kronen Zeitung.