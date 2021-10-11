Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Борисов
    Текст повторяется два раза. Это не первый раз Стоит быть внимательнееКП сменила утверж...
  • Алексей Васильев
    Ну, в принципе, сейчас еще нехилая программа по догазификации идет. Тоже весьма и весьма реальные бабки экономит.Какой прок для гр...
  • Юрий Шимко
    Хорошо прогнулся. Вот только откуда в России миллиардеров столько и зарплаты растут только у депутатов, Миллеров, да ...Какой прок для гр...

Европейская пресса провожает австрийского канцлера Курца: «он подарил богатой и сонной стране острые ощущения перемен»

Европейская пресса провожает австрийского канцлера Курца: «он подарил богатой и сонной стране острые ощущения перемен»

 Международные СМИ продолжают освещать уход с должности австрийского канцлера Себастьяна Курца. На фоне спекуляций о том, что он может вернуться на прежнюю должность австрийские «зеленые» дали понять – только не при этой каденции парламента, сообщает издание Kronen Zeitung.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх