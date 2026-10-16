В Тамбове состоялась общественная приёмка отремонтированной улицы Социалистической. Работы на участке от бульвара Энтузиастов до Магистральной за 85,5 миллиона рублей выполняла липецкая компания ООО «Инфинити Групп».
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