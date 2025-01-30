После обысков ФСБ замглавы УФАС российского города задержали

В Петербурге сотудники ФСБ задержали заместителя главы — начальника отдела контроля размещения государственного заказа управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу Екатерину Даниловскую.
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