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Закон, порядок, государство

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  • Ингерман Ланская
    воякака диванный, покажи этим неправильным военным как надо воевать..... сидя на диванеЗаявление Минобор...
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    Всё и ни о чём.Новые неприятные ...
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    Надоели эти заявления! Пора нормально воевать. Нет никакого братского украинского народа.Заявление Минобор...

В Красноярском крае сотрудники полиции и общественники посетили ребят из социального центра

В Шарыпово по доброй традиции в рамках акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники полиции и члены Общественного совета поздравили воспитанников подшефного Центра социальной помощи семье и детям «Шарыповский» с наступающими новогодними праздниками.

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