В Красноярском крае сотрудники полиции и общественники посетили ребят из социального центра

В Шарыпово по доброй традиции в рамках акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники полиции и члены Общественного совета поздравили воспитанников подшефного Центра социальной помощи семье и детям «Шарыповский» с наступающими новогодними праздниками.