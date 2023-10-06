"Алтайкрайэнерго" объяснил повышение платы за энергию нескольким домам в Рубцовске

Спорная ситуация сложилась из-за действий управляющей компании, которая не переводила поставщику плату за ресурс и накопила задолженность Плату за электроэнергию в нескольких домах Рубцовска, находившихся на обслуживании управляющей компании (УК) "Луч", повысили из-за неисполнения УК своих обязательств по содержанию жилого дома и организации оплаты потребленных жильцами коммунальных ресурсов.
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