Reuters: почти все было разрушено из-за кибератаки на «Киевстар»

Кибератака на украинского оператора связи «Киевстар» уничтожила практически все, в том числе тысячи виртуальных серверов, сообщило агентство Reuters со ссылкой на главу Департамента кибербезопасности СБУ Илью Витюка.
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