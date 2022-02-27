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Ринат БИЛЯЛЕТДИНОВ: Преимущество в два очка, которое было перед перерывом над «Динамо», зенитовцы увеличат и точно станут чемпионами

Ринат БИЛЯЛЕТДИНОВ: Преимущество в два очка, которое было перед перерывом над «Динамо», зенитовцы увеличат и точно станут чемпионами

«В ответном матче Лиги Европы «Зенит» выглядел достойно. Что касается гола Чистякова, то его можно было, как засчитывать, так и нет, - считает экс-главный тренер «Рубина» и московского «Локомотива» Ринат Билялетдинов.

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