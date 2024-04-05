Раскрыт кроссовер с очень надежным и ресурсным двигателем: его можно покупать и ничего не бояться (почти)

Современный сегмент кроссоверов изобилует огромным количеством предложений в любом ценовом сегменте, но проверенных временем вариантов, которые способны демонстрировать высокий уровень общей надежности, а также похвастать созданными на совесть силовыми агрегатами, не так и много.
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