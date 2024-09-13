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Северная Корея впервые продемонстрировала свою ядерную программу

Северная Корея впервые продемонстрировала свою ядерную программу

Северная Корея впервые продемонстрировала фотографии объекта по обогащению урана для атомных бомб, на которых лидер страны Ким Чен Ын осматривает завод, являющийся центром ядерной программы КНДР и предметом разногласий с США.

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