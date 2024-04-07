Сперцян перед «Зенитом»: «Краснодару» все по силам. Самое важное — не перегореть и соблюдать дисциплину» 

Игра 24-го тура Мир РПЛ пройдет 13 апреля на поле «быков». «Все понимают значимость этой игры. Думаю, самое важное — не перегореть, выполнять установку тренера, быть профессионалом и соблюдать дисциплину.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии