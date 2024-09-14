Сенатор Пушков назвал кандидата «с человеческим началом» на пост президента США: «За смехом – пустота»

МОСКВА, 14 сентября, ФедералПресс. Наиболее предпочтителен для американцев в качестве президента США бизнесмен, республиканец Дональд Трамп, считает глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
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