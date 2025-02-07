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Царьград

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Антирейтинг по загрязнению реки Тобол возглавила Свердловской область

Антирейтинг по загрязнению реки Тобол возглавила Свердловской область

Количество загрязнений водных объектов выросло в России на 12 процентовВ 2024 году количество случаев загрязнения водных объектов в России увеличилось на 12 процентов.

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