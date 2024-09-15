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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Times: дальнобойные ракеты ВСУ оказались бесполезны без данных от США

Британские ракеты Storm Shadows окажутся бесполезными для ВСУ без разведывательных данных США. По данным газеты Times, оружие будет перехвачено или отклонено от курса, так как РЭБ ВС РФ могут глушить GPS, с помощью которых наводятся ракеты.

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