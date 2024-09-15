Times: дальнобойные ракеты ВСУ оказались бесполезны без данных от США

Британские ракеты Storm Shadows окажутся бесполезными для ВСУ без разведывательных данных США. По данным газеты Times, оружие будет перехвачено или отклонено от курса, так как РЭБ ВС РФ могут глушить GPS, с помощью которых наводятся ракеты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии