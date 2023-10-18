В Крыму посчитали количество преступлений

В Крыму за девять месяцев текущего года совершено более 16,3 тыс преступлений. Раскрыто 72%. Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре РК, отмечается снижение числа преступлений в общественных местах (-7,3 %),в том числе на.
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