В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который выстрелил в сотрудника Ozon

Работник маркетплейса сделал замечание по поводу его собаки В Санкт-Петербурге был задержан мужчина, подозреваемый в стрельбе из аэрозольного пистолета в сотрудника пункта выдачи товаров, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.