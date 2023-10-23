Экспедиция к предкам. Находки на «Пузатом холме»

Сегодня мы отвлечёмся от проблем древних египтян и вновь обратимся к теме… камней. Камней, которые в прошлом люди непонятно с какой целью громоздили в самых разных местах, и которые сегодня зовутся дольменами, менгирами и кромлехами, а в целом – мегалитами.
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