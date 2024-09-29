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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Инфантино о клубном ЧМ: «Новый турнир – единственный реальный пример солидарности и инклюзивности в мировом клубном футболе. Он окажет огромное влияние на рост футбола в мире»

«Футбол – самый популярный вид спорта на планете, и в 2025 году начнется новая эра клубного футбола, когда ФИФА проведет самое масштабное, самое инклюзивное и глобальное клубное соревнование здесь, в Соединенных Штатах.

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