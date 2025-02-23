🇺🇳🇺🇿 Водный семинар в Узбекистане – новые песни о водной проблеме В Ташкенте состоялся региональный семинар для стран Средней Азии, посвященный развитию трансграничного сотрудничества в водной сфере.
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🇺🇳🇺🇿 Водный семинар в Узбекистане – новые песни о водной проблеме В Ташкенте состоялся региональный семинар для стран Средней Азии, посвященный развитию трансграничного сотрудничества в водной сфере.
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