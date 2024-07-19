Российская экономика остывает?

Появились сигналы, что пик перегрева экономики России пройден.Чем опасен перегрев?Перегрев проявляется в нехватке ресурсов для производства товаров и услуг, что в условиях роста заработных плат, доходов бюджета и кредитной активности приводит к росту инфляции.