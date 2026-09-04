Обещал "и в хвост, и в гриву": В Екатеринбурге молодая учительница не выдержала травли со стороны ученика-мигранта

В Екатеринбурге молодая учительница Анна была вынуждена уволиться из школы из-за систематической травли со стороны ученика из Узбекистана.
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А с чего вдруг он останется , если родителей депортируют, я чего то не понимаю...?
А где власти, чиновники? Все продажные?