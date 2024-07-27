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Хавбек «Факела» Селе: «Люблю Путина за идеи и приближенность к народу. Он очень умный и интересный человек. В России его все любят!»

Хавбек «Факела» Селе: «Люблю Путина за идеи и приближенность к народу. Он очень умный и интересный человек. В России его все любят!»

– Что в ЮАР думают о Владимире Путине? – Скажу честно – уважение! Его уважают за связь с африканскими странами и дружбу с Джейкобом Зумой.

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