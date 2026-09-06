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Прилеты по объектам ВСУ глазами операторов БПЛА

Прилеты по объектам ВСУ глазами операторов БПЛА

Минобороны Российской Федерации публикует кадры прилетов по противнику глазами операторов БПЛА. Операторы ударных беспилотных летательных аппаратов Новороссийского воздушно-десантного соединения выполняют задачи по нанесению ударов по объектам противника на Ореховском тактическом направлении.

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