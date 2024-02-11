Орбан заявил о слабости Евросоюза перед Россией

Евросоюз (ЕС) не обладает силой, достаточной, чтобы Россия воспринимала его всерьез. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе диалога с экс-канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем в субботу, 10 февраля.
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