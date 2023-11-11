В Steam можно бесплатно забрать фантастический шутер с прокачкой, несколькими героями на выбор и высоким рейтингомСовсем недавно в Steam состоялся релиз динамичного шутера с элементами рогалика под названием Gatekeeper: Infinity, который можно скачать совершенно бесплатно.