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Если закончилась сгущенка, готовлю ее сама: главное вовремя прибавить огонь и не переставать мешать

Если закончилась сгущенка, готовлю ее сама: главное вовремя прибавить огонь и не переставать мешать

Сгущенку покупать необязательно, ведь ее легко приготовить и самостоятельно за 10 минут — справится даже новичок в кулинарии.

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