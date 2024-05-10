Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Жак Гийемэн: Путин по стопам Ивана Грозного и Петра Великого

Жак Гийемэн: Путин по стопам Ивана Грозного и Петра Великого

Mike1975 Я говорю о долговечности его правления, поскольку Путин вполне может остаться в Кремле до 2036 года.

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Комментарии
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Румина Мавлеева
Мы  вовсе не завоевываем Украину . Мы его возвращаем обратно. .Это Ельцин все раздал..
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5 час.
Александр Конкин
Почему-то все молчат за новые секретные подлодки США.., если они наглеют (не по дням а по часам) значит на что-то рассчитывают, надеются? Так что ни клочка земли, нельзя оставлять, под названием &quot;уКраина&quot;,,! Бешеный хутор, должен быть уничтожен раз и навсегда!
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4 час.
Dfktynbyf
100%
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4 час.

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