Жак Гийемэн: Путин по стопам Ивана Грозного и Петра Великого

Мы вовсе не завоевываем Украину . Мы его возвращаем обратно. .Это Ельцин все раздал..

Александр Конкин

Почему-то все молчат за новые секретные подлодки США.., если они наглеют (не по дням а по часам) значит на что-то рассчитывают, надеются? Так что ни клочка земли, нельзя оставлять, под названием "уКраина",,! Бешеный хутор, должен быть уничтожен раз и навсегда!