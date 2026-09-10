С российского рынка ушел производитель алюминиевых банок Canpack

Вчера международный производитель алюминиевых банок и упаковочных решений Canpack Group продал оставшиеся номинальные доли в своих бывших российских предприятиях стороннему покупателю за $122 млн.
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