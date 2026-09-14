Ситуация в Крыму: где продают бензин по 100 рублей в понедельник

Ситуация в Крыму: где продают бензин по 100 рублей в понедельник94 заправки в Крыму в понедельник, 14 сентября, будут отпускать бензин по цене не выше 100 рублей за литр.
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