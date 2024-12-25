«Ни о каком отравлении или кишечной палочке речь не идет» - в омской «Сказке», десятки гостей которой слегли с недомоганием, пригрозили СМИ исками за сообщения об этом.
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«Ни о каком отравлении или кишечной палочке речь не идет» - в омской «Сказке», десятки гостей которой слегли с недомоганием, пригрозили СМИ исками за сообщения об этом.