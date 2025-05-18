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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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  • alik3456 Джексон
    А хрен его знает? Кругом лгут, куда не глянь... От Кремля и до продавца...В РПЦ призвали об...
  • Вик Норд
    Лживая статья,авторы врунишки...,КТО,кто такой Ткачёв,и какое ОН(поп-растрига) имеет отношение к РПЦ?В РПЦ призвали об...
  • алексей ник
    их самих надо налогом обложитьВ РПЦ призвали об...

В РПЦ призвали обложить налогом бездетных мужчин

В РПЦ призвали обложить налогом бездетных мужчин

Андрей Ткачев считает, что после 40 лет оправдать подобный образ жизни можно только двумя причинами В РПЦ призвали обложить налогом "за безответственность" бездетных мужчин.

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Комментарии
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алексей ник
их самих надо налогом обложить
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13 час.
Вик Норд
Лживая статья,авторы врунишки...,КТО,кто такой Ткачёв,и какое ОН(поп-растрига) имеет отношение к РПЦ?
Ответить
11 час.
alik3456 Джексон
А хрен его знает? Кругом лгут, куда не глянь... От Кремля и до продавца...
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9 час.
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