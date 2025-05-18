Андрей Ткачев считает, что после 40 лет оправдать подобный образ жизни можно только двумя причинами В РПЦ призвали обложить налогом "за безответственность" бездетных мужчин.
В РПЦ призвали обложить налогом бездетных мужчин
Комментарии
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алексей ник
их самих надо налогом обложить
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13 час.
Вик Норд
Лживая статья,авторы врунишки...,КТО,кто такой Ткачёв,и какое ОН(поп-растрига) имеет отношение к РПЦ?
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11 час.
alik3456 Джексон
А хрен его знает? Кругом лгут, куда не глянь... От Кремля и до продавца...
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9 час.
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