Белый дом: США не содействуют ударам армии Украины по территории России

Соединенные Штаты не содействуют ударам Вооруженных сил Украины по территории Российской Федерации. С соответствующим заявлением, как информирует РИА Новости, выступили в администрации американского президента (Белом доме), комментируя произошедшую атаку беспилотных летательных аппаратов на нефтеперерабатывающий завод в городе Туапсе Краснодарского края.