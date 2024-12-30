Политика как он...
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Политика как она есть

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В Германии призвали ограничить соцсеть X после заявлений Маска

В Германии призвали ограничить соцсеть X после заявлений Маска

Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль призвал ограничить социальную сеть X, чтобы предотвратить вмешательство ее владельца Илона Маска в немецкую и мировую политику.

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