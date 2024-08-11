Такого вы точно не пробовали. Борщ в мультиварке!

Вариантов борщей существует множество и самое интересное, что единого рецепта приготовления нет. Может быть, это и к лучшему, есть отличная возможность готовить это сытное и вкусное блюдо каждый раз по-своему.
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