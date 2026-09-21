Политолог Анатолий Гагарин об итогах выборов на Среднем Урале: «Популизм сегодня никому не нужен»

В Свердловской области подводят предварительные итоги выборов в Госдуму и региональное заксобрание. О чем говорит показатель явки и как следует оценивать результаты конкретных политических партий в беседе с «ФедералПресс» рассказал руководитель Экспертного клуба Свердловской области, доктор философских наук, профессор кафедры политических наук УрФУ Анатолий Гагарин:Госдума и свердловский парламент обновились: эксперт оценил смыслы минувшей кампании.
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