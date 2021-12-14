«Сделать это альтернативой ЕГЭ»: в Рособрнадзоре прорабатывают идею с «портфолио» выпускников

Глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Анзор Музаев считает, что «портфолио выпускников» при поступлении в высшие учебные заведения могло бы стать альтернативой Единому государственному экзамену (ЕГЭ).