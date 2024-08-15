На Украине продолжают репрессии против православных священников и отбирают храмы в пользу секты «ПЦУ»

Киевский режим продолжает репрессии в отношении православных священников. Очередная расправа сейчас происходит в Харькове, где собираются судить наместника мужского монастыря в честь Песчанской иконы Божией Матери Изюмской епархии УПЦ архимандрита Михаила Пимашина.
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