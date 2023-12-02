Американский журналист Сеймур Херш сообщает, что Вашингтон хочет предложить России "мирный договор", согласно которому за нами остаются все занятые на текущий момент территории четырех субъектов плюс Крым.
Опасность близка. Началась подготовка к "Минску-3"
Комментарии
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Евгений Кузнецов
Это будет только заморозка конфликта что бы они перегрупировались,перевооружились и подготовились к новой войне.Это для нас не приемлемо.
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13 час.
Zoia Goldshtab
А пусть обсуждают переговоры друг с дружкой......
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12 час.
Валентин Щербаков
Тупые пиндосы думкой богатеют, а РОССИЯ просто обязана освободить все южные территории, лишить хохлотварей выхода к морю, денацификацию недобитых хохлонацистов и бандеровцев и если что-то решать мирным путём, то только на наших условиях....
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10 час.
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