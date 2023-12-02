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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Опасность близка. Началась подготовка к "Минску-3"

Опасность близка. Началась подготовка к "Минску-3"

Американский журналист Сеймур Херш сообщает, что Вашингтон хочет предложить России "мирный договор", согласно которому за нами остаются все занятые на текущий момент территории четырех субъектов плюс Крым.

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Комментарии
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Евгений Кузнецов
Это будет только заморозка конфликта что бы они перегрупировались,перевооружились и подготовились к новой войне.Это для нас не приемлемо.
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13 час.
Zoia Goldshtab
А пусть обсуждают переговоры друг с дружкой......
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12 час.
Валентин Щербаков
Тупые пиндосы думкой богатеют, а РОССИЯ просто обязана освободить все южные территории, лишить хохлотварей выхода к морю, денацификацию недобитых хохлонацистов и бандеровцев  и если что-то решать мирным путём, то только на наших условиях....
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10 час.

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