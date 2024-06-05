Аналитика! НАТО разрабатывает план быстрой переброски войск к нашим границам: они кое-что не учитывают

Согласно публикации в The Daily Telegraph, НАТО создает несколько наземных маршрутов, которые смогут заменить основной план, включающий высадку американских военных в Роттердаме с последующей транспортировкой в Польшу через Нидерланды и Германию по железной дороге.
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