Отцы Джа Морэнта и Карла-Энтони Таунса обменялись подколами во время интервью по ходу 2-го матча

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Дружеское соперничество между отцами Джа Морэнта («Мемфис») и Карла-Энтони Таунса («Миннесота») продолжилось во время второго матча серии первого раунда плей-офф между командами их сыновей.