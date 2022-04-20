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Отцы Джа Морэнта и Карла-Энтони Таунса обменялись подколами во время интервью по ходу 2-го матча

Отцы Джа Морэнта и Карла-Энтони Таунса обменялись подколами во время интервью по ходу 2-го матча

Дружеское соперничество между отцами Джа Морэнта («Мемфис») и Карла-Энтони Таунса («Миннесота») продолжилось во время второго матча серии первого раунда плей-офф между командами их сыновей.

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