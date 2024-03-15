Studio DEEN сделает из «Переродившись аристократом-неудачником, я стал великим м...

Studio DEEN сделает из «Переродившись аристократом-неудачником, я стал великим магом!» анимеРанобэ «Переродившись аристократом-неудачником, я стал великим магом!» за авторством Happinet и Kabocha — восемь томов за четыре года — скоро станет аниме.
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