БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Неудобные вопросы самому себе. Когда наступит 1944

Неудобные вопросы самому себе. Когда наступит 1944

Начну я сегодня с цитаты. «.отмена ограничений на использование военных возможностей против российских военных» целей позволит «спасти жизни и снизить разрушения на Украине» и «способствовать продвижению мирных усилий» Речь идет об отмене любых ограничений на удары по территории России.

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