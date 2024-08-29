Неудобные вопросы самому себе. Когда наступит 1944

Начну я сегодня с цитаты. «.отмена ограничений на использование военных возможностей против российских военных» целей позволит «спасти жизни и снизить разрушения на Украине» и «способствовать продвижению мирных усилий» Речь идет об отмене любых ограничений на удары по территории России.
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