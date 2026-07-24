Минобороны сообщило о поражённых целях в Николаеве и Измаиле В ночь на 24 июля российские войска нанесли удары по портам Одесской области и Николаева, сообщили в мини.
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Минобороны сообщило о поражённых целях в Николаеве и Измаиле В ночь на 24 июля российские войска нанесли удары по портам Одесской области и Николаева, сообщили в мини.
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