Из ОАЭ депортирована россиянка, которая обвиняется в крупном хищении

«Сотрудниками НЦБ Интерпола МВД России совместно с коллегами из линейного управления МВД России в аэропорту Домодедово задержана депортированная из Объединенных Арабских Эмиратов гражданка Российской Федерации Мария Кошелева.
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