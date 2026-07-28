НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

111 подписчиков

Участниками «Лига Форума 2026» станет почти тысяча студентов из разных стран

Участниками «Лига Форума 2026» станет почти тысяча студентов из разных стран

Министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ» XII Студенческий образовательный форум «Лига Форум» пройдет на территории лагеря «Следопыт» в Набережных Челнах в три смены с 6 по 22 августа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии