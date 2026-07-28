Участниками «Лига Форума 2026» станет почти тысяча студентов из разных стран

Министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ» XII Студенческий образовательный форум «Лига Форум» пройдет на территории лагеря «Следопыт» в Набережных Челнах в три смены с 6 по 22 августа.