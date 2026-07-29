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Все о Музыке

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25 лучших песен протеста против Трампа - Заключение

25 лучших песен протеста против Трампа - Заключение

ПРОДОЛЖЕНИЕ, начало. часть 1  ЗДЕСЬ     12.   L7, ‘Dispatch From Mar-a-Lago’ (2017)   В 2017 году пионерки женского гранж-панка L7 вернулись после 18-летнего перерыва с, казалось бы, прозорливой фантазией: группа рьяных бунтовщиц атакует резиденцию Дональда Трампа во Флориде — почти за четыре года до жестоких событий 6 января.

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