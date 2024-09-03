ХАМАС опубликовало видео с Александром Лобановым и другими погибшими заложниками

Военное крыло «Изз ад-Дин аль-Кассам» палестинского радикального движения ХАМАС 2 сентября опубликовало видео с россиянином Александром Лобановым и другими погибшими израильскими заложниками, чьи тела обнаружили в Рафахе 31 августа.
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