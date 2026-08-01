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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Если Умяров когда‑то захочет вернуться в Самарскую область, с удовольствием примем в нашем клубе». Глава «Крыльев» о хавбеке «Спартака»

Председатель совета директоров « Крыльев Советов » Максим Симонов не против перехода хавбека « Спартака » Наиля Умярова в самарский клуб в будущем.

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